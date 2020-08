OPORTUNIDADE Segurança e tecnologia, conheça o novo Chevrolet Tracker Premier Com painel multimídia de última geração e teto solar, o SUV é um carro tamanho família

13 AGO 2020 - 18h:03 Por Isabelly Melo

O mundo dos SUVs não para de evoluir, e com o novo Chevrolet Tracker Premier você começa a sua viagem ou ida até o serviço com um simples toque no botão Start/Stop, e no calor de Campo Grande pode optar por usar o ar-condicionado ou abrir o teto solar enquanto os passageiros podem ainda aproveitar a vista da cidade.

No Chevrolet Tracker você tem mais segurança com seis airbags de série (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina) para que todos a bordo explorem novos caminhos com muito mais segurança. Você também terá muito mais tranquilidade ao dirigir com o controle de limite de velocidade e o sensor crepuscular, que acende os faróis de forma automática ao identificar a diminuição da luminosidade externa e o desliga quando a luz externa volta a ser suficiente para dirigir o carro com segurança.

Controle de Estabilidade ESC /Controle de Tração TCS

Essa função aplica a pressão de freio apropriada nas rodas e limita a potência do motor, quando isso for necessário, evitando que o seu veículo derrape.

Alerta de Colisão Frontal com Freio de Emergência

A gente nunca sabe que imprevistos podem aparecer pela frente. Por isso, o Novo Chevrolet Tracker emite um sinal sonoro e visual pelo para-brisas quando há risco eminente de colisão frontal.

Alerta de ponto cego

Enfrente os desafios da cidade com mais segurança. O Novo Chevrolet Tracker possui sensores nos cantos traseiros do carro que avisam, por meio de sinais luminosos no retrovisor, se houver algum veículo no ponto cego.

E na compra da sua Chevrolet Tracker na Nação Chevrolet de Campo Grande você ganha um bônus de até R$ 2.000,00 na troca do seu semi-novo + 1ª parcela só para dezembro. Confira acessando o link.