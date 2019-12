AGRO Seguro Rural atinge R$ 20 Bi de valor segurado em 2019 O valor de subvenção ao prêmio do seguro cresceu 18% em relação a 2018

17 DEZ 2019 - 09h:04 Por Luis Vilela

Segundo o Portal do Agronegócio, Foram beneficiados aproximadamente 58 mil produtores rurais, proporcionando cobertura securitária para 6,9 milhões de hectares em todo o país, um aumento de aproximadamente 50% em relação ao ano anterior. Mato Grosso do Sul ficou em 7º lugar no ranking dos estados com mais produtores segurados.