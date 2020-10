LEI ALDIR BLANC Seis editais culturais foram publicados no Diário Oficial Selecionados podem receber de R$ 1 mil a R$ 30 mil

22 OUT 2020 - 11h:54 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou seis editais no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22). As inscrições para todos os projetos já estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 deste mês. Ao todo são R$ 1.450.000,00 sendo investidos. Os selecionados vão receber prêmios, que variam de R$ 1 mil a R$ 30 mil. Ouça os detalhes: