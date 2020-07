SAúDE E ECONOMIA Seis municípios de MS estão em grau extremo de risco, segundo Prosseguir Indicadores avaliam medidas tomadas por municípios e estabelecem recomendações de acordo com cada classificação

16 JUL 2020 - 13h:06 Por Loraine França

Seis municípios de Mato Grosso do Sul estão classificados como locais com indicadores de grau extremo pelo programa que avalia a situação da Saúde no estado. O chamado Prosseguir, criado pelo governo do estado, estabelece 15 indicadores para avaliar os municípios e auxiliá-los no combate à covid-19.

Entre os que apresentam o grau extremo e levam a bandeira preta, estão Campo Grande, Alcinópolis, Corguinho, Maracaju, Nioaque e Sidrolândia.

Para estes municípios, a recomendação dada pelo Prosseguir, que leva em consideração a cor da bandeira, é de que eles assegurem distanciamento social efetivo e melhorem a infraestrutura de atenção à saúde.

Ouça a reportagem: