BRASÍLIA Sem acordo, Senado adia votação do projeto das Fakes News Rodrigo Maia defende que o Congresso apresente um texto único sobre o tema

3 JUN 2020 - 06h:33 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (02) que quer discutir o projeto de combate às fake news com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para construir um texto em conjunto com os senadores. A Câmara tem cerca de 50 propostas de combate as noticias falsa. Ouça os detalhes: