PANDEMIA Ribeirinhos da Baía Negra lutam para evitar chegada da Covid-19 Sem apoio do poder público, comunidade localizada no Pantanal, em Ladário (MS), segue orientações da liderança para que doença não circule entre população local.

15 ABR 2020 - 09h:41 Por Loraine França

A Unesco emitiu nesta semana a Declaração sobre a Covid-19, que pede o reconhecimento de pessoas atacadas pela pobreza e de outras socialmente marginalizadas e discriminadas.

Mas na prática, nem sempre é o que acontece. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Ladário, 32 famílias ribeirinhas moradoras da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra, não podem contar com políticas sociais e de saúde para enfrentar a pandemia da Covid-19. Sem apoio, as orientações sobre higienização e distanciamento social partem da líder e presidente da Associação das Mulheres da Baía Negra, Júlia Gonzáles.

Ouça a reportagem: