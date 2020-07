MEIO AMBIENTE Sem avião próprio para combate ao fogo, Governo pede auxílio das forças armadas Há mais de uma semana Corumbá e Ladário sofrem com incêndios florestais

24 JUL 2020 - 07h:26 Por Marcus Moura / CBN

O Governo de Mato Grosso do Sul pediu nesta quinta-feira (23) apoio logístico das Forças Armadas para combater incêndios florestais no Pantanal. O tempo seco e as altas temperaturas na região têm facilitado o avanço das chamas na vegetação, que funciona como combustível para o fogo. A ideia é conseguir helicópteros para o deslocamento de militares que vão desenvolver estratégias de combate às chamas. Através do sobrevoo é possível entender o comportamento do fogo. Na região, a Marinha já apoia as ações de contenção das chamas com viagens aéreas. Confira: