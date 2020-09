SAÚDE Sem estoques e com medicamentos até 133% mais caros, Santa Casa pede socorro a autoridades Hospital afirma que está a beira de um colapso no atendimento devido a superlotação

16 SET 2020 - 19h:57 Por Marcus Moura/CBN

Com estoques de alguns medicamentos em níveis críticos e com os preços com alta de até 133%, a direção da Santa Casa anunciou nesta quarta-feira (16) que os atendimentos a diversas especialidades estão comprometidos e que o hospital está à beira de um colapso por conta da superlotação. Confira: