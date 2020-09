SEGURIDADE SOCIAL Sem informar número de agências, INSS retoma dia 24 atendimento presencial Suspenso há meses, serviço devem ser retomados gradualmente, diz órgão

9 SET 2020 - 16h:53 Por Marcus Moura/CBN

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retomará os atendimentos presenciais no dia 24 de setembro. Mesmo com a volta dos serviços nas agências, o INSS disponibilizará atendimento online para quem optar pela modalidade. Os servidores das agências do Estado estão passando por treinamento. Confira: