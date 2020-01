SAúDE MENTAL 'Sem rede de apoio e acesso ao lazer, índices de adoecimento aumentam', explica psicóloga Segundo Mariela Bailosa, Brasil é o quinto país com mais casos de depressão no mundo. Especialista fala sobre importância da saúde mental.

29 JAN 2020 - 12h:39 Por Loraine França

Em entrevista à CBN Campo Grande, a psicóloga Mariela Bailosa falou sobre a campanha do janeiro branco que traz como temática 'Saúde mental'. A especialista destacou a importância do autoconhecimento como forma de manter o equilíbrio emocional e fez análise dos dados que colocam o Brasil no topo da lista dos países mais aniosos do mundo. De aordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 6% da população brasileira tem depressão e 10% sofre com ansiedade.

"A gente tem tido cada vez uma rotina insana de trabalho, de desgaste, de stress. A nossa alimentação tem sido cada vez mais deixada de lado com a rotina. Então, a gente não faz atividades física. Há as fragilidades de vínculo. Isso também é muito importante de pensar que sem rede de apoio ou sem acesso ao prazer e ao lazer a gente tende a aumentar esses índices de adoecimento".

Assista a entrevista na íntegra: