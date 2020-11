NOVO CORONAVIRUS Semana começa com 176 novos casos de covid-19 em MS Três mortes foram registradas no estado nesta segunda-feira (16)

16 NOV 2020 - 12h:24 Por Loraine França

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam um total de 88.111 casos confirmados de covid-19 em Mato Grosso do Sul. As vítimas fatais do novo coronavírus no estado totalizam 1.693.

Confirmaram novos óbitos os municípios de Aral Moreira (1), Fátima do Sul (1) e Paranaíba (1).

Entre os locais que mais confirmaram casos nesta segunda estão Campo Grande (111), Corumbá (14) e Dourados (11).