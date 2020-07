ECONOMIA Semana começa com 770 vagas de emprego em MS Campo Grande e Dourados são as cidades com mais oportunidades

27 JUL 2020 - 06h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está com 770 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). Campo Grande, com 269 vagas e Dourados, com 141, são as cidades com mais oportunidades. Outros 23 municípios também estão com vagas neste início de semana.

Para se candidatar as vagas em Campo Grande basta procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. No outros municípios, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Segundo o Governo do Estado, também é possível ter acesso as vagas pelo aplicativo Sine Fácil. Onde o interessado cadastra o currículo e pode encontrar um emprego compatível com a experiência relacionada, sem sair de casa.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.