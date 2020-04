ECONOMIA Semana começa com maior número de vagas ofertadas desde o início da quarentena Segundo diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini, o momento é de recuperação

28 ABR 2020 - 14h:30 Por Marcus Moura/CBN

Mesmo com cerca de 200 pedidos de seguro-desemprego semanalmente, esta semana começou com a maior oferta de empregos em Mato Grosso do Sul desde o início das medidas de isolamento social e a expectativa é que o cenário só melhore daqui para frente. Confira: