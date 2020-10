MATO GROSSO DO SUL Semana começa com mais de 1,4 mil vagas de emprego Em Campo Grande são 422 oportunidades sendo intermediadas pela Funtrab

26 OUT 2020 - 10h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul divulgou as vagas de emprego no estado nesta segunda-feira (26). Ao todo são 1.461 oportunidades, sendo 422 em Campo Grande. Além da capital, outros 29 municípios também têm vagas. Ouça os detalhes: