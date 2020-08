MERCADO DE TRABALHO Semana começa com mais de mil vagas de emprego em MS Em Campo Grande são 274 oportunidades disponíveis

10 AGO 2020 - 06h:05 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul começou a semana com 1.025 vagas de emprego em 24 cidades. As oportunidades são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab). Em Campo Grande são 274 vagas, entre elas a de técnico em enfermagem, cuidador de idosos, capataz, confeiteiro, arquivista e armador de ferros.

Tem vagas também em Dourados, Itaquiraí, Três Lagoas, Maracaju e Sidrolândia. A lista completa com as oportunidades está disponível no site da Funtab (http://www.funtrab.ms.gov.br/).

Para participar, o candidato pode procurar a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (rua 13 de Maio, 2.773, no Centro) em Campo Grande. Nas outras cidades, o interessado pode ir até a Casa do Trabalhador.