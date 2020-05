TEMPO E TEMPERATURA Semana começa com predomínio de sol e máxima de 32°C Recomenda-se ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações

18 MAI 2020 - 06h:26 Por Isabelly Melo

A semana em Mato Grosso do Sul começa com tempo firme em todas as áreas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para esta segunda-feira (18) é de céu claro a parcialmente nublado névoa úmida ao amanhecer especialmente na região sul do estado.

As temperaturas seguem em elevação e neste dia, e os termômetros podem registrar mínima de 12°C e máxima de 32°C, com tendência a ligeira elevação. Os valores de umidade relativa do ar podem ficar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco é necessário ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir como ficará o tempo na Capital e algumas cidades do Estado nesta segunda.

*Informações Portal do MS