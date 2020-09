CBN MOTORS Semana do trânsito: é para comemorar? Número de mortes caiu, mas ainda preocupa autoridades

19 SET 2020 - 11h:44 Por Paulo Cruz/Giovanna Dauzacker

Paulo Cruz e Leandro Gameiro entrevistam a chefe de educação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Ivanise Rotta, sobre o início da Semana Nacional do Trânsito. Mesmo com a diminuição de mortes nas ruas e estradas, o número ainda é elevado e preocupa gestores do setor. Velocidade excessiva ainda é o fator que mais causa mortes.

Saiba também como enfrentar incêndios às margens das rodovias. Que cuidados o motorista deve ter ao se deparar com o fogo. Confira: