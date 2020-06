DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE Semana é marcada por diversos projetos de incentivo à sustentabilidade Dentre eles, oficinas de compostagem e reutilização de materiais descartáveis

5 JUN 2020 - 12h:39 Por Thais Cintra/CBN

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, diversas ações são realizadas na Capital com o intuito de discutir novos hábitos que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Em época de pandemia, a preocupação em manter a qualidade de vida da população aumenta e novas alternativas surgem como incentivo para fortalecer políticas públicas de preservação ao meio ambiente.

A Agência Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), apresenta uma programação especial sobre educação ambiental, que inclui atividades lúdicas que vão desde reutilização do plástico até oficinas para debater o consumo e a geração de resíduos. O diretor de planejamento ambiental da agência, Rodrigo Giansant, falou sobre a importância de questões ligadas à mudança no comportamento das pessoas, por conta do novo coronavírus.