CLIMA Semana será quente em MS, segundo previsão Chuva só deve chegar no próximo domingo, com acumulado de até dez milímetros

5 OUT 2020 - 10h:02 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul terá mais uma semana quente, com altas temperaturas e baixa umidade do ar, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A previsão é que no domingo a chuva chega no estado, com acumulado de até dez milímetros. Para esta segunda-feira (05), a previsão é de céu claro em todas as regiões e a umidade deve variar entre 50% e 10%. Ouça os detalhes: