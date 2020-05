CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Senac-MS se reinventa e mantém investimentos Mesmo com a pandemia, nova unidade está sendo construída e deve ser inaugurada ainda este ano

27 MAI 2020 - 12h:39 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O Senac-MS (Serviço Nacional do Comércio) está adotando medidas para se adaptar ao momento de pandemia e manter os atendimentos nesse período difícil de pandemia. Em entrevista ao Cenário CBN 2020, o diretor regional do Senac, Vitor Mello, disse que foi preciso antecipar vários projetos, antecipar cronogramas de implantação e principalmente investir em canais de tecnologia para atender as pessoas ligadas ao setor de comércio e serviços. Uma das alterações foi expandir os treinamentos para o sistema online para permitir que os cursos de qualificação fossem mantidos durante a quarentena. "Já estávamos num processo de transformação digital desde o ano passado e tivemos que acelerar tudo para dar conta da demanda, disse Mello.

O diretor do Senac também revelou que os investimentos em infraestrutura estão mantidos e que até o fim do ano, será inaugurada uma nova unidade com quase 9 mil metros quadrados para ampliar a ofertas de cursos, consultorias e outros serviços. Mello destacou ainda que o momento exige capacitação e educação profissional porque depois da pandemia haverá um momento de retomada econômica e as pessoas precisam estar preparadas para novas oportunidades.