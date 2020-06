BRASÍLIA Senado aprova projeto do saneamento básico Governo espera investimentos no setor de mais de R$ 750 bilhões

25 JUN 2020 - 06h:18 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O projeto tem como principais objetivos a universalização do saneamento e água potável e facilita a entrada de investimento privado no setor. As empresas teriam até 2033 para levar água potável a 99% da população e rede esgoto a 90%. Ouça os detalhes: