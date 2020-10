BRASÍLIA Senado convida Salles para explicar incêndios no Pantanal Simone Tebet cobra firmeza contra os crimes ambientais

1 OUT 2020 - 06h:11 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Senadores convidam ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para falar das ações do governo federal para combater e prevenir os incêndios no Pantanal. Por se tratar de um convite, o ministro não é obrigado a comparecer. Ouça os detalhes: