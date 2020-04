BRASÍLIA Senado deve votar na próxima semana PEC do orçamento de guerra No entanto, matéria ainda não tem consenso entre os senadores

9 ABR 2020 - 08h:19 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou para a próxima segunda-feira (13) a votação da PEC do orçamento de guerra, que separa cerca de R$ 700 bilhões do orçamento para ações de combate ao nono coronavírus. No entanto, a articulação da matéria na Casa segue indefinida. Ouça os detalhes: