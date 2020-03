BRASÍLIA Senado promulga aumento do BPC para idosos e deficientes O governo vetou a proposta, mas o TCU depois de barrar liberou

25 MAR 2020 - 07h:57 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A ampliação do BPC foi promulgada pelo Senado e já está valendo. A medida aumenta o limite da renda familiar mensal per capita para idosos e pessoas com deficiência para meio salário mínimo. Ouça os detalhes: