BRASÍLIA Senado solicita inclusão do Pantanal no Conselho da Amazônia Para Simone Tebet, medida vai garantir mais recursos para combate às queimadas

7 AGO 2020 - 07h:38 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

Foi publicada e encaminhada à Presidência da República, nesta quinta-feira (6), a Indicação, de autoria da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que sugere a inclusão do Pantanal no Conselho Nacional da Amazônia Legal. A senadora solicitou também o apoio da Força Nacional para combater as queimadas no Pantanal e região. Confira: