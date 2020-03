BRASÍLIA Senador Nelsinho Trad está com coronavírus Por meio das redes sociais o parlamentar anunciou o resultado do exame

14 MAR 2020 - 07h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

Na noite desta sexta-feira (13), o senador Nelsinho Trad (PSD) anunciou, por meio das redes sociais, que fez o exame para o Covid-19 e o resultado foi positivo. Em nota, o parlamentar explicou que está seguindo as orientações médicas e no momento está em isolamento em casa, com a família.

O senador está entre as quatro pessoas da comitiva que deram positivo para o Covid-19. Além de Nelsinho Trad, o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, a advogada de Bolsonaro Karina Kufa e o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, estão com coronavírus.

O senador foi como representante do Senado na comitiva brasileira que viajou até os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. A viagem foi realizada entre os dias 7 e 10 de março. Durante a visita, Jair Bolsonaro foi recebido em um jantar oferecido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, assinou um acordo bilateral na área de defesa e participou de um seminário com 300 lideranças empresariais e formadores de opinião nos EUA e no Brasil.

No Brasil, até o último levantamento do Ministério da Saúde, 98 casos foram confirmados e tem 1.485 suspeitos.

Leia a de nota de Nelsinho Trad, na íntegra:

"Estive, como todos sabem, a trabalho, representando o Senado Federal na viagem com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. No retorno ao Brasil, fomos todos na comitiva que viajou com o presidente surpreendidos, quando um dos integrantes do voo de regresso foi positivado para o Covid-19. Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionados."