BRASÍLIA Senador vai alterar PL do saneamento para atender municípios pobres Projeto também abre caminho para participação da iniciativa privada

17 MAR 2020 - 07h:26 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O senador Alessandro Vieira (Cidadania -SE), relator do novo Marco do Saneamento Básico na Comissão de Meio Ambiente, afirmou que vai fazer ajustes de redação no projeto de lei, para garantir que as novas regras não afetem negativamente as cidades menos desenvolvidas e os cidadãos em condições mais difícies de acesso ao tratamento sanitário. Ouça os detalhes: