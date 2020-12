BRASÍLIA Senadores cobram a votação que regulamenta o Fundeb Eles temem um apagão educacional sem a distribuição dos recursos para a educação

7 DEZ 2020 - 06h:22 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Duas propostas de regulamentação do Fundeb estão em discussão no Congresso. Os parlamentares, no entanto, precisam votar os projetos antes do recesso para que a Educação não perca os recursos repassados pela União. Ouça os detalhes: