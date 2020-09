BRASÍLIA Senadores convidam ministros para discutir situação do Pantanal STF fará uma audiência pública para debater a crise ambiental no Brasil

21 SET 2020 - 05h:55 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A Comissão Externa do Congresso percorreu o Pantanal neste sábado (19). Os parlamentares defenderam a construção de uma legislação específica para a região, o Estatuto do Pantanal e vão debater a situação com ministros. Ouça os detalhes: