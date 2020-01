BRASÍLIA Senadores devem discutir situação do coronavírus Parlamentares combram do governo elaboração de estratégias contra a propagação do vírus

28 JAN 2020 - 06h:21 Por Márcia Paravizzi

Agência Senado Senadores querem discutir a situação do novo vírus chinês. Os parlamentares cobram do governo federal que elabore rapidamente uma estratégia contra a propagação do vírus, tendo em vista a entrada de produtos e de pessoas que vêm da China para o Brasil. Ouça mais informações:

