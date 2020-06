BRASÍLIA Senadores devem votar adiamento das eleições nesta terça-feira Ministro pede que Congresso aprove uma janela de datas para o pleito deste ano

23 JUN 2020 - 06h:07 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O Senado discutiu o adiamento das eleições de outubro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com a proposta do Senado, o primeiro turno seria adiado para 15 de novembro deste ano e o segundo turno ocorreria no dia 29 novembro. Ouça detalhes: