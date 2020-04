BRASÍLIA Senadores devem votar proposta dos estados nesta semana Para Simone Tebet, crise política não vai atrapalhar agenda do Congresso

28 ABR 2020 - 06h:40 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

A senadora Simone Tebet (MDB/MS) afirmou que a instabilidade politica causada pela saída de Sergio Moro do ministério da Justiça não vai inviabilizar as votações no Congresso Nacional. Davi Alcolumbre disse que a votação da proposta dos estados deve acontecer no próximo sábado. Ouça os detalhes: