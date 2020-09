BRASÍLIA Senadores querem derrubar resolução do Conama sobre meio ambiente Presidente da Comissão de Meio Ambiente quer acionar a justiça contra decisão do Conselho

30 SET 2020 - 06h:24 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Senadores se mobilizam contra a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) de revogar resoluções que tratam do meio ambiente. Duas delas restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais. Ouça os detalhes: