SAÚDE Senai fará manutenção de respiradores mecânicos em MS Ação voluntária é fruto de parceria com a Energisa e o Governo do Estado

6 ABR 2020 - 10h:56 Por Marcus Moura/CBN

O Senai, em parceria com a concessionária de energia e o Governo do Estado, vai consertar equipamentos hospitalares com defeito para diminuir a baixos dos aparelhos durante a pandemia da covid-19. Confira: