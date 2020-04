SAÚDE Senai garante mais 15 respiradores consertados até o final da semana Mesmo sem grande experiência no assunto, técnicos adaptaram rotina para atender hospitais do Estado

13 ABR 2020 - 12h:41 Por Marcus Moura/CBN

Mais quinze ventiladores pulmonares serão entregues até o final da semana pela força tarefa de manutenção montada pelo Senai em parceria com a Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e a Energisa. A ação faz parte do plano de mobilização contra o avanço do novo coronavírus. Confira: