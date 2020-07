EFEITO CORONA Senai lança consultoria para empresas se adequarem ao novo cenário econômico A consultoria consiste em uma análise das empresas de acordo com a alteração da demanda nesse período de crise

1 JUL 2020 - 15h:02 Por Marcus Moura/ CBN

A pandemia do novo coronavírus alterou completamente o cenário econômico e de olho nessa nova realidade, o Senai de Mato Grosso do Sul desenvolveu a consultoria em gestão de crise, que surgiu após uma análise sobre as dificuldades que as empresas estão atravessando durante a pandemia e tem como objetivo auxiliar os empresários a readequarem sua produção, estoque, força de trabalho, logística, entre outras áreas da empresa, de acordo com as novas demandas e regimes de trabalho. Confira: