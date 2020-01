OPORTUNIDADE Senar abre seleção para vagas em Campo Grande Interessados devem fazer inscrições até o dia 30 de janeiro

21 JAN 2020 - 16h:23 Por Redação/CBN

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 001/2020 do Senar/MS. São 14 vagas para Campo Grande, com oportunidades para atuação na sede da instituição, no bairro Chácara Cachoeira, e no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, localizado na Embrapa Gado de Corte.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de janeiro deste ano. Para realizar o cadastro, o candidato precisa preencher um formulário com as informações profissionais da formação escolar, experiência, especialidades, anexando os documentos e certificados comprobatórios. Somente após a finalização do cadastro candidato conseguirá habilitar sua inscrição para a vaga escolhida.

Cada candidato pode se inscrever apenas para uma vaga. As oportunidades são: 01 vaga para Consultor Regional, 02 vagas para Analista de Administração Pessoal, 01 vaga para Analista Administrativo, 02 vagas para Analista de Assistência Técnica e Gerencial, 01 vaga para Analista de Tecnologia de Informação/Desenvolvimento, 01 vaga para Assistente de Serviços Gerais, 01 vaga para Assistente Educacional, 01 vaga para Assistente de Assistência Técnica e Gerencial, 01 vaga para Coordenador de Secretaria Escolar, 01 vaga para Analista Educacional, 01 vaga para Assistente de Secretaria Escolar e 01 vaga para Assistente Administrativo.

Cada vaga tem suas exigências, sendo que algumas serão destinadas para contratação imediata e outras para cadastro reserva.

A seleção será dividida em três etapas: análise curricular, prova objetiva e entrevista. Todas são eliminatórias, sendo que a última também é classificatória.

O edital completo do processo seletivo está disponível no site.

(Informações do Sistema Famasul)