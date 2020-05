OPINIÃO CBN Será pelo trabalho que a sociedade vai vencer a pandemia e se reconstruir Confira o Opnião CBN desta sexta-feira (01), feriado do Dia do Trabalho

1 MAI 2020 - 11h:03 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Hoje é dia de homenagear principalmente os que trabalham na linha de frente do combate à pandemia e solidarizar com os que perderam trabalho em função das medidas restritivas. Pelo trabalho a.sociedade vencerá a pandemia e por ele vai transformar as esperanças em certeza.