FUTEBOL FEMININO Serc perde mais uma e fica na lanterna do grupo Equipe de MS levou uma goleada de 5 a 0 do Juventus-SP

29 OUT 2020 - 09h:00 Por Isabelly Melo

Na última quarta-feira (29) a Serc entrou em campo pela segunda partida válida no Campeonato Brasileiro da Série A2. Jogando na Toca do Pica Pau, em Chapadão do Sul, contra o Juventus-SP o time de MS perdeu mais uma, dessa vez 5 a 0 para a equipe paulista.

Os gols foram marcados por Priscila e Mafe, com dois gols cada, e Karolina que marcou um contra. Com o resultado a Serc segue sem pontuar e ocupa a lanterna do grupo D.

Nos outros jogos da rodada o América-MG aplicou 5 a 0 para cima Foz Cataratas e o Operário-MT fez 4 a 3 no Atlético-GO.

A Serc volta a campo na próxima terça (03,) no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, contra o Operário-MT. Se perder, a equipe pode ser eliminada com duas rodadas de antecedência.