FUTEBOL MS Serc volta a campo no fim do mês pelo Brasileiro Feminino Os jogos são em turno único e os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados, avançam

5 OUT 2020 - 12h:44 Por Isabelly Melo

A Confederação Brasileira de Futebol, divulgou tabela atualizada do Campeonato Brasileiro Feminino da série A2. No grupo D da competição, a Serc jogou apenas uma vez antes da parada por conta da Pandemia do Coronavírus. Derrota para o América-MG por 6 a 0.

O time do técnico Nando, entra em campo dia 28 de outubro contra o Juventus-SP em Chapadão do Sul. Os jogos são em turno único e os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados, avançam.

*Informações FFMS