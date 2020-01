POLÍTICA Sérgio de Paula afirma que Rose Modesto permanece no PSDB Rose e mais dois tucanos desejam concorrer a prefeitura de Campo Grande

16 JAN 2020 - 09h:59 Por Luis Vilela

O presidente do PSDB-MS, Sérgio de Paula, afirmou que Rose Modesto deve continuar no partido. De Paula afirmou que mesmo com um possível apoio do partido à reeleição de Marquinhos Trad (PSD) na Capital, os tucanos contam com três pré-candidatos: Beto Pereira, Eduardo Riedel e Rose Modesto.

“O que nós combinamos sobre Campo Grande é que, no final de março, nós vamos sentar e tomar a decisão", disse o presidente do partido.

Sérgio ainda falou sobre o compromisso do governador Reinaldo Azambuja em apoiar Marquinhos Trad nas eleições, porém o pedido de apoio deve partir do diretório do PSD.

“Nós queremos aumentar nossa bancada de vereadores, queremos ter participação dentro da administração e queremos ter candidato a vice. Então tem várias alternativas para pôr na mesa”

. Ouça: