ENQUETE Servidores querem receber 13º no dia 1º, aponta pesquisa parcial Enquete do Governo do Estado termina na próxima terça-feira (10) e resultado será divulgado nesta semana

9 NOV 2020 - 09h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

Servidores querem receber 13º no dia 1º, aponta pesquisa parcial - Foto: Arquivo/Portal MS Uma pesquisa parcial do Governo do Estado mostrou que a maioria dos servidores estaduais quer receber o 13º no dia 1º de dezembro. A pesquisa traz dados contabilizados até sexta-feira (06). Os trabalhadores podem votar até esta terça-feira (10) e o resultado final será anunciado no dia 12 deste mês por meio de live nas redes sociais. Ouça os detalhes: jpnews · Servidores querem receber 13º no dia 1º, aponta pesquisa parcial

