ECONOMIA Servidores vão receber salário integral em maio, garante Eduardo Riedel Secretário de Gestão Estratégica explicou que não terá redução no pagamento referente ao mês de abril

28 ABR 2020 - 13h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul vão receber o salário integral no mês de maio. A decisão foi anunciada pelo secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, durante live do Governo do Estado nesta terça-feira (28). O secretário explicou que muitos questionamentos surgiram em relação a possibilidade de redução no pagamento, mas que nesse mês, isso não vai acontecer. Ouça os detalhes: