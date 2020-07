SAúDE SES confirma mais quatro mortes por Covid-19 nesta quarta-feira Três homens e uma mulher foram vítimas da doença. Estado contabiliza 89 óbitos

1 JUL 2020 - 17h:09 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Mais quatro óbitos por coronavírus foram anunciados nesta quarta-feira (01) em Mato Grosso do Sul, pela Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, o Estado contabiliza 89 vítimas da doença.

A 86ª vítima era um homem de 75 anos, residente de Dourados, médico e sem histórico de doenças crônicas. Foi internado na UTI do Hospital da Vida em Dourados em 14 de junho e transferido na mesma data para o Hospital Universitário. Diagnóstico positivo para COVID-19 em 16 de junho. Faleceu na madrugada desta quarta-feira, 01 de julho.

A 87ª vítima era uma mulher de 64 anos, residente de Dourados e portadora de doença renal crônica. Início dos sintomas em 10 de junho. Estava internada desde 15 de junho no Hospital da Vida em Dourados. Diagnóstico positivo para COVID-19 em 17 de junho. Faleceu na noite de 30 de junho.

A 88ª vítima era um homem de 71 anos, residente de Guia Lopes da Laguna e sofria de asma e de outra pneumopatia crônica. Internado no Hospitalç regional de Mato Grosso do Sul em 30 de junho. Diagnóstico positivo para COVID-19 por teste rápido. Faleceu nesta quarta-feira, 01 de julho.

A 89ª vítima era um homem de 64, morador de Campo Grande e era renal crônico. Internado em 25 de junho no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Estava em ventilação mecânica na UTI. Diagnóstico positivo para coronavírus em 27 de junho. Faleceu nesta quarta-feira, 01 de julho.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 11 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 26 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 4 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 4 em Ponta Porã, 10 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 3 em Itaquiraí, 3 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 1 em Naviraí , 3 em Fátima do Sul, 2 em Amambai e 1 em Nova Andradina.

(Com informações da Secretaria de Saúde)