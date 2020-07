CAMPO GRANDE Sesau convoca 38 médicos para reforçar atendimento Profissionais vão atuar nas unidades básicas e nas com atendimento 24 horas

24 JUL 2020 - 08h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Municipal de Saúde convocou 38 médicos para reforçar o atendimento nas unidade de saúde de Campo Grande durante a pandemia. Os profissionais vão atuar nas unidades básicas e nas unidades com atendimento 24 horas. Os médicos convocados tem que comparecer na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, nas datas e horários estabelecidos no edital. Ouça os detalhes:

A lista dos profissionais foi publicada na edição extra do Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira http://www.campogrande.ms.gov.br/Diogrande.