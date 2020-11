SEMANA DA MÚSICA Sesc MS investe em eventos culturais digitais na pandemia Diretora regional, Regina Ferro, explicou sobre ações realizadas nos últimos meses

20 NOV 2020 - 13h:23 Por Ingrid Rocha/ Thais Cintra CBN

Encerrando as entrevistas da Semana da Música na CBN Campo Grande, nós recebemos a diretora regional do Sesc de Mato Grosso do Sul, Regina Ferro, que explicou sobre as grandes mudanças trazidas pela pandemia para setor cultural no estado. A diretora destacou que o Sesc teve que recorrer ao digital e que ainda não é possível pensar em eventos como shows presenciais sem a vacina. Confira a entrevista: