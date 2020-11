OPORTUNIDADE Sesi abre processo seletivo para mais de 200 bolsas de ensino em sete cidades

10 NOV 2020 - 10h:54 Por Marcus Moura/CBN

A Rede de Ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para 220 vagas de gratuidades integrais para ingresso na educação básica nas sete escolas da instituição no Estado. As oportunidades são para sete cidades do Estado. Confira:

Confira abaixo as informações de cada escola:

1 - Escola do Sesi de Aparecida do Taboado

Endereço: Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, s/n, Bairro Jardim Samara

Telefone: (67) 3565-8700

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-aparecida

2 - Escola do Sesi de Campo Grande

Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, Bairro Amambaí

Telefone: (67) 3365-7861

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-cg

3 - Escola do Sesi de Corumbá

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Candelária, 1.555, Bairro Maria Leite

Telefone: (67) 3234-3600

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade_corumba

4 - Escola do Sesi de Dourados

Endereço: Rua Waldomiro de Souza, 290, Bairro Vila Industrial

Telefone: (67) 3416-4500

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-DRDs

5 - Escola do Sesi de Maracaju

Endereço: Rua Alcides Vieira de Matos, s/n, Centro

Telefone: (67) 3458-5400

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidadesmaracaju

6 - Escola do Sesi de Naviraí

Endereço: Rua Ceará, 135, Centro

Telefone: (67) 3409 -3601

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-navirai

7 - Escola do Sesi de Três Lagoas

Endereço: Rua Angelina Tebet, 807, Bairro Santa Luzia

Telefone: (67) 3919-2100

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidadeTLS