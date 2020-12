COLUNA CBN FINANÇAS Setor aéreo começa a projetar retomada econômica para 2021 Além de perspectiva positiva para crecimento do setor, outros investimentos destinados para geração de empregos estão previstos

4 DEZ 2020 - 14h:00 Por Thais Cintra

Diversos setores brasileiros que movimentam a economia começam a “respirar” depois de meses apresentando baixo desempenho, resultado da pandemia do novo coronavírus. Conforme análise do colunista e especialista em finanças, Hudson Garcia, em 2021 o Brasil poderá apresentar um crescimento exponencial no segmento aéreo, previsto para o primeiro semestre.

Nesta sexta-feira (04), na Coluna CBN Finanças, Hudson explicou que a tendência do país é se alinhar mais positivamente para uma retomada do consumo que deve atingir o comércio de forma sólida. Sobre o auxílio emergencial, benefício disponibilizado pelo Governo Federal durante a pandemia, e que encerra neste mês, o especialista disse que pelo menos R$50 bi foram injetados na economia neste ano, e que, para suprir essa movimentação, o governo deve garantir novos recursos em relação à geração de empregos. Confira: