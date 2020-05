CBN FESTAS E EVENTOS Setor de eventos na Capital passa por transformação Entenda os impactos da Covid-19 no setor de eventos

2 MAI 2020 - 11h:58 Por José Marques/Isabelly Melo

O CBN Festas e Eventos deste sábado (02), recebeu a empresária Elaine Batista da Cia de Ideias e Ticomia, e a cerimonialista e assessoria de festas e casamentos, Karla Liara. Durante o bate-papo José Marques e as convidadas falaram sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus em seus negócios e as estratégias usadas parar transformar o momento em oportunidade de inovação. Nada será como antes, mas com certeza vai ser melhor, essa foi a mensagem de otimismo das profissionais. Confira: