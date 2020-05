CENÁRIO CBN DESAFIOS E PERSPECTIVAS Setor de limpeza gera oportunidades durante pandemia Sindicato das empresas de Asseio e Conservação afirma que demanda cresceu 17% no MS entre os meses de março e abril

4 MAI 2020 - 11h:44 Por Ginez Cesar

A pandemia da Covid-19 despertou, ainda mais, a importância do segmento de limpeza e sanitização nas empresas que contratam o serviço em Mato Grosso do Sul. Segundo Daniel Amado Felício, diretor da Funcional e também presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de MS, a necessidade de manter os ambientes corporativos mais limpos acabou resultado num crescimento da demanda de 17% entre os meses de março e abril.

"Nesse momento, o serviço de limpeza que já era importante para qualquer empresa agora está sendo associado com a saúde", disse Felício ao destacar que, apesar de todos os efeitos negativos trazidos por uma pandemia, o setor tem tudo para registrar boas oportunidades ao longo do ano. Confira a entrevista.